Канада всіляко підтримуватиме якнайшвидший вступ України в НАТО

Канада всіляко підтримуватиме співпрацю України з НАТО для її якнайшвидшого вступу в Альянс, щойно це дозволять додаткові обставини, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"В України має бути вибір щодо того, яким чином захищатися і захищати своїх людей. І саме тому Канада всіляко підтримуватиме співробітництво України з НАТО в рамках роботи Північноатлантичного альянсу, щоб підтримати якомога швидший вступ України, щойно це дозволять додаткові обставини", - сказав Трюдо у своєму виступі під час пленарного засідання Верховної Ради України в суботу.