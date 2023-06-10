Події

19:45 10.06.2023

У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

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У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

У підтоплених районах рівень води знизився більш ніж на 1 м., проте жителів мікрорайону Острів закликають евакуюватися, йдеться в повідомленні Херсонської міської військової адміністрації в суботу.

"Рівень води знизився більш ніж на 1 м. Евакуйовані люди, розселені в місті, безоплатно харчуються та забезпечені усім необхідним", - інформував начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в телеграм-каналі.

"Прошу громадян, які зараз залишилися в мікрорайоні Острів, ви повинні зрозуміти, що необхідно евакуюватися. Адже після того, як спаде вода, всі комунальні служби будуть відправлені на Острів для ліквідації наслідків. Для цього знадобиться чимало часу. Ви маєте поставитися до ситуації з розумінням", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #каховська_гес

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