Рада збільшила до 40 днів відпустки для військових

Верховна Рада збільшила тривалість відпусток для військовослужбовців до 40 днів.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9378 у цілому підтримали 270 народних депутатів на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції "Європейська солідарність", співавтор документа Олексій Гончаренко.

"Три години тривала битва за відпустки в залі парламенту і нарешті є результат - військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 - за сімейними обставинами", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку представник фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більш як 30% від загальної чисельності військовослужбовців.

Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Джерела:

https://t.me/yzheleznyak/4258