У Києві в результаті негоди підтоплено низку вулиць, дорожні служби працюють на місцях - Кличко

У результаті сильної зливи в Києві підтоплено ділянки доріг на низці вулиць, повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сильна злива в столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Ташкентській, Грузинській, Сергієнка, Драгоманова, Вересневій та в районі станції метро "Лівобережна". Дорожні служби "Київавтодору" працюють на місцях підтоплень", - написав Кличкоhttp://https://t.me/vitaliy_klitschko/2098 в телеграм-каналі.

Зазначається, що надзвичайних подій наразі не сталося. Рятувальна служба КАРС - у режимі очікування на випадок необхідності надання допомоги.