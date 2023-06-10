Події

15:48 10.06.2023

Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

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Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі українські командувачі налаштовані позитивно.

"Я щодня на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків - Сирським, Тарнавським, Москальовим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте", - сказав він у суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, відповідаючи на запитання про перебіг контрнаступу.

"З моєї точки зору контрнаступальні оборонні дії проходять в Україні. На якій стадії - я не буду говорити детально. І вважаю, що ми будемо це відчувати", - сказав президент.

"Я не довіряв би телеграм-каналам і Путіну. Довіряти треба нашим військовим", - наголосив Зеленський.

Теги: #контрнаступ #трюдо #зеленський

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