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12:40 10.06.2023

Бельгія передасть Україні генератори та укриття для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

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Бельгія передасть Україні генератори та укриття для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

Бельгія виділить Україні термінову гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Бельгії в суботу.

"Україна запросила додаткову екстрену допомогу різними каналами, включно з Європейським механізмом цивільного захисту (UCPM)... Прорив греблі в Новій Каховці спричинив масштабну повінь, що поставила під загрозу тисячі людей... Щоб допомогти людям, які постраждали від повені, B-FAST надає екстрену допомогу у вигляді обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори). Усі ці предмети допомоги перевозяться компанією B-FAST в координації з Європейським Союзом", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що сума цієї допомоги становить EUR350 тис.

Як зазначається в повідомленні, B-FAST та FPS Health наразі контактують із Міністерством охорони здоров'я України через UCPM для задоволення потреб, і FPS Health надасть Україні медичне обладнання на суму EUR1,6 млн (ліки, вироби медичного призначення, резервуари для зберігання питної води).

Міністерство оборони Бельгії також надасть харчування для переміщених осіб, яке буде доставлено компанією B-FAST.

"Крім того, на підставі офіційного запиту, отриманого через європейський координаційний механізм, B-FAST було доручено закупити генератори на суму 1,5 млн євро в консультації з міністром енергетики Тінне Ван дер Стретен. Ці кошти дадуть змогу B-FAST спрямувати генератори для подолання багатьох труднощів, що виникли в районах, які постраждали від повені", - розповіли в МЗС.

Крім того, з оголошеного раніше пакета гуманітарної допомоги для України на поточний рік (EUR24 млн) EUR7 млн піде до Гуманітарного фонду ООН для України (УКГВ) через Генеральний директорат зі співробітництва з метою розвитку.

B-FAST - це структура федерального уряду Бельгії для надання екстреної допомоги за кордоном.

 

Теги: #допомога #бельгія #каховська_гес

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