Волонтери Товариства Червоного Хреста України допомагають постраждалим від повені в Херсонській області

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) з різних регіонів країни допомагають у Херсонській області постраждалим від повені, спричиненої руйнуванням Каховської ГЕС після її підриву російськими окупантами.

"На допомогу людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, долучаються волонтери Українського Червоного Хреста з різних областей країни. Волонтери Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької областей з перших годин долучилися до евакуації та підтримки постраждалих гуманітарною допомогою", - повідомляють на сторінці ЧХУ у Фейсбуці.

До Херсонської області приїхали також волонтери з Харківської, Київської областей (Вишгородський загін швидкого реагування) та столиці України.

Крім цього, у містах, куди прибувають евакуаційні поїзди, волонтери зустрічають постраждалих. Вони транспортують маломобільних до притулків, надають гуманітарну допомогу, надають першу медичну допомогу та психологічну підтримку.

"До реагування на надзвичайну ситуацію мобілізується весь Український Червоний Хрест", - наголосили в ТЧХУ.