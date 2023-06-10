Окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів тільки особам із російськими паспортами

Російські окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів Херсонської області тільки особам із російськими паспортами, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу.

Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям із російськими паспортами.

"Також, окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ", - додали у зведенні.