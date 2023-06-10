Події

02:52 10.06.2023

Бельгія передасть Україні пакет гуманітарної допомоги

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Бельгія передасть Україні пакет гуманітарної допомоги

Бельгія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків вибуху російськими окупантами Каховської ГЕС, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Бельгії.

Повідомляється, що Бельгія допоможе Україні через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях.

Зокрема, B-FAST передасть до регіону обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тис. євро.

Також Бельгія виділить медичне обладнання на суму 1,6 млн. євро – ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також забезпечить сухі паяння для евакуйованих.

Крім того, B-FAST закупить генератори вартістю 1,5 млн євро і направить їх до районів, які постраждали від повені. 

Теги: #україна #гес #бельгія #гумдопомога

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