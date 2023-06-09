В Одеській міськраді спростували "фейк" про нібито зараження водопровідної води

В Одеській міській раді спростували "фейк" про нібито зараження водопровідної води, повідомляє пресслужба міськради.

"Щодо Одеси: джерело водопостачання міста не має відношення ні до морської води, ні до водного басейну Дніпра, що виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопровідної води в результаті теракту на Каховській ГЕС", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, після підриву Каховської ГЕС у соціальних мережах почала поширюватися недостовірна інформація про нібито можливість зараження води.

"Підстав для паніки немає. За повідомленнями Центру протидії дезінформації РНБО України, фейкові "новини", які поширюють ворожі ресурси, не відповідають дійсності та спрямовані на дестабілізацію і нагнітання паніки серед населення", - зазначили у відомстві.

"Підрозділи Інфокс водоканалу забезпечені необхідним запасом реагентів і працюють у штатному режимі з дотриманням усіх технологічних вимог. Разом із цим, європейське обладнання та технологія очищення води, яку застосовує Інфокс водоканал, дає змогу усувати збудників будь-яких кишкових інфекцій - як вірусологічних, так і бактеріологічних", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають у міськраді, на всіх етапах водопідготовки за більш ніж 55 показниками цілодобово здійснюється лабораторний контроль.

"Співробітники підприємства перевіряють не тільки річкову воду на вміст забруднювачів, а й питну воду в мережі в різних локаціях міста", - зазначили в пресслужбі.

Також повідомляють, що лабораторний контроль здійснює також державна санітарна служба.

"За результатами останніх досліджень, водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам до питної води", - підсумували у відомстві.