Лише виписка з реєстру зниклих безвісти осіб має стати підставою для видачі посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює спрощення процедури отримання пільг сім'ями зниклих безвісти військовослужбовців, повідомила пресслужба міністерства.

"Ініціатива міністерства полягає в тому, щоб виписка з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, була єдиною підставою для видачі посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти", - ідеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, під головуванням віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук відбулася нарада щодо розв'язання проблем сімей зниклих безвісти. "За результатами наради мінреінтеграції ініціювало зміни до постанови уряду "Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби" від 28.05.1993 № 379", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба, наразі підставою для видачі посвідчення є документ, виданий Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Утім, у ТЦК вимагають від родичів зниклих безвісти багато документів, які ті не можуть надати з тих чи інших причин. Це часто призводить до того, що люди не можуть отримати посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти.

Посвідчення підтверджує право родичів зниклих безвісти на отримання соціальних гарантій від держави. Зокрема, пільги на проїзд громадським транспортом, оплату житлово-комунальних послуг та інше.