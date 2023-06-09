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18:06 09.06.2023

Пентагон оголосив про виділення військової допомоги для України на $2,1 млрд

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Пентагон оголосив про виділення військової допомоги для України на $2,1 млрд

Міністерство оборони США у п'ятницю оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України, відзначивши непохитну підтримку з боку США.

Як повідомляється на сайті Пентагону, цей пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів, що містить у собі критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Так, оголошений пакет включає:

  • Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • Системи ППО та ракети HAWK;
  • 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
  • БПЛА Puma;
  • Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
  • Підтримку навчання і технічного обслуговування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - наголосили в Міноборони.

Теги: #пентагон #україна #військова_допомога

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