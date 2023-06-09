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17:44 09.06.2023

Київ направив постраждалим від повені регіонам другий гуманітарний вантаж - ємності та фільтри для води, а також продуктові набори

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Київ направив постраждалим від повені регіонам другий гуманітарний вантаж - ємності та фільтри для води, а також продуктові набори

Київ направив до постраждалих від повені районів Дніпропетровської області та до міста Херсон другий вантаж із гуманітарною допомогою - великі ємності для питної води, фільтри, продуктові набори, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні відправляємо ще допомогу в Херсон та райони Дніпропетровщини, які потерпають після підтоплення, спричиненого підривом російськими окупантами греблі Каховської ГЕС", - написав Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомив мер Києва, вантаж сформовано на підставі переліку, "з яким до нас звернулися з підтоплених регіонів. А саме: великі ємності для питної води, що встановлюються на вантажівки; фільтри для води; продуктові набори".

За словами Кличка, на наступну сесію Київради він планує винести "проєкт рішення про виділення столицею Херсонщині фінансової допомоги в розмірі 100 мільйонів гривень".

Крім цього, Кличко поділився планами оздоровлення дітей із Херсонської області. "Столиця забезпечить оздоровлення в Карпатах 100 дітей із Херсона. Зокрема, у Трускавці. Влада Херсона вже формує групи дітей, щоб відправити до місць оздоровлення", - сказав він.

Як нагадав Кличко, учора з Києва до Херсона поїхала перша партія допомоги. "Відправили: мотопомпи, станції біологічної очистки води, надувні човни, теплові гармати. А також - літні спальники, термоси, набори посуду та 2,2 тонн продуктів харчування (м’ясних та овочевих консервів)", - написав Кличко.

Теги: #херсон #київ #дніпропетровщина #гумдопомога

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