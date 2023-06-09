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16:11 09.06.2023

До МЗС України запросили тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" про передання Росією угорській стороні українських військовополонених

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До МЗС України запросили тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" про передання Росією угорській стороні українських військовополонених

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що до МЗС запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови про передання Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

"Спочатку в ЗМІ, а потім і на рівні публічних заяв угорських чиновників з'явилася інформація про передання Росією Угорщині українських військовополонених. Звільнення українських військовополонених - це завжди гарна новина. Україна у співпраці з міжнародними партнерами активно працює, щоб повернути всіх наших захисників додому. Водночас, український уряд не був поінформований про відповідні переговори між угорською та російською сторонами", - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці.

За його словами, з публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини Україна дізналася, що Росія передала Будапешту одинадцятьох українців угорського походження.

"До МЗС України сьогодні був запрошений тимчасовий повірений Угорщини для предметної розмови. Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян і невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, щоб ознайомитися з їхнім станом здоров'я та надати їм консульську допомогу", - наголосили у відомстві.

Також під час зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини особливо наголосили на необхідності координації взаємодії з таких чутливих питань, як звільнення військовополонених. 

Теги: #угорщина #мзс_україни #військовополонені

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