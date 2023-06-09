ЗАЕС має у своєму розпорядженні кілька альтернативних джерел наповнення ставка-охолоджувача - голова "Енергоатому"

Запорізька АЕС має в своєму розпорядженні альтернативні джерела підживлення пристанційного ставка-охолоджувача, окрім Каховського водосховища, заявив президент держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі "Радіо Свобода" у п'ятницю.

"Окрім Каховського водосховища є ще кілька джерел підживлення ставка-охолоджувача. Це мобільні насосні установки, які можуть бути розгорнуті за необхідності, і останній рубіж - використання підземних свердловин питної води", - сказав він.

Як пояснив очільник НАЕК, наразі робота таких насосів у разі потреби є цілком можливою і надасть змогу забезпечити підживлення ставка-охолоджувача навіть за найнижчих рівнів Каховського водосховища.

За словами Котіна, на сьогодні безпосередньої загрози для ЗАЕС через прорив греблі Каховської ГЕС не існує.

"Основна загроза полягає в тому, що рашисти й надалі перебувають на станції та можуть своїми діями вчинити будь-який черговий злочин, щоб значно погіршити ситуацію", - наголосив глава "Енергоатому".

Як повідомлялося, незважаючи на підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною і контрольованою, а рівень води в ставку-охолоджувачі є достатнім для задоволення потреб станції.

Наразі рівень води в Каховському водосховищі і далі знижується і станом на 8:00 п'ятниці становив поблизу Нікополя 11,74 м, знизившись за добу на метр. Таким чином, 8 червня було пройдено так звану "мертву" точку 12,7 м, нижче за яку вже неможливий водозабір для Запорізької АЕС і населених пунктів трьох областей.