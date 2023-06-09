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12:20 09.06.2023

Верховний суд Нідерландів залишив чинним рішення про передачу Україні кримського "скіфського золота"

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Верховний суд Нідерландів залишив чинним рішення про передачу Україні кримського "скіфського золота"

Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" - колекції кримських музеїв - і постановив передати його Україні, випливає з повідомлення на сайті суду.

"У жовтні 2021 року Апеляційний суд постановив, що колекцію має бути передано Україні. Це рішення залишається чинним. Так сьогодні постановив Верховний суд", - ідеться в повідомленні.

Чотири музеї - Керченський історико-культурний заповідник (що увійшов пізніше до складу Східно-Кримського), Центральний музей Тавриди, Бахчисарайський історико-культурний заповідник та "Херсонес Таврійський" - скерували 2013 року до Бонна, а потім до Амстердама виставку "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму 2014 року постало питання, кому повертати колекцію "скіфського золота" з 2 тис. предметів. Кримські музеї в позові до голландського Музею Алларда Пірсона вимагали повернути експонати на півострів.

Окружний суд Амстердама в грудні 2016 року постановив, що "скіфське золото" належить Україні та має бути передано до Києва. Кримські музеї в січні 2017 року подали апеляцію. Апеляційний суд Амстердама в жовтні 2021 року суд ухвалив рішення передати колекцію Україні. Експонати оціночною страховою вартістю EUR2 млн поки що залишаються в Нідерландах.

Теги: #суд #нідерланди #скіфське_золото

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