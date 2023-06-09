Київ розриватиме договори про оренду укриттів у разі, якщо орендар перешкоджатиме їх використанню за призначенням - Київрада

Орендарі, які взяли в оренду укриття в м. Києві, матимуть забезпечити безперешкодний доступ до них, у протилежному випадку приміщення будуть вилучені. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада на позачерговому пленарному засіданні, повідомляє пресслужба Київради.

"Рішення передбачає, що укриття, передані в оренду, будуть вилучені протягом 24 годин, якщо орендар перешкоджатиме їх використанню за призначенням. До укриттів має бути забезпечено цілодобовий доступ населення. Також необхідно підтримувати громадський порядок на прилеглих до них територіях, а в комунальних укриттях - забезпечити цілодобову охорону", - розповів заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що на сьогодні 27,5% укриттів для населення перебувають у приватній власності. Доступ до них у більшості випадків неможливий, тому або власники відновлять доступ людей, або ці укриття будуть у них вилучені.

Крім того, було доручено розробити систему дистанційного відкриття замків для доступу до укриттів, а також розробити та затвердити за погодженням із ГУ ДСНС України в Києві правила роботи укриттів у приміщеннях з обмеженим доступом, у навчальних закладах та медичних стаціонарах.

"Також зазначу, що безумовним пріоритетом бюджетного фінансування є виконання робіт з підготовки до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту", - наголосив Бондаренко.

Він додав, що Київська міська рада також скерувала звернення до Кабінету Міністрів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за недопуск населення до укриттів для власників, користувачів і балансоутримувачів усіх форм власності.