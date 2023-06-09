Київщина готова прийняти понад 3 тис. жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, - голова ОВА

Київська область уже підготувала місця для прийому людей, евакуйованих із зони затоплення в Херсонській області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Трагедія Херсонщини - це наша спільна трагедія. Тому Київська обласна військова адміністрація разом із мерами долучилася одразу. Ми на сьогодні готові розселити 3 тис. осіб, а також осіб з інвалідністю", - розповів Кравченко, повідомляє пресслужба ОВА.

Одне з модульних містечок для евакуйованих відкрито в Броварах, воно готове прийняти майже 100 осіб.

Кравченко зазначив, що модульне містечко обладнане всім необхідним для проживання, евакуйованих забезпечать необхідними речами, включно із засобами гігієни, посудом, одягом тощо. Київська ОВА також забезпечує трансфер із залізничного вокзалу в Києві до модульних містечок.

"Люди будуть повністю всім забезпечені. Навіть якщо втрачено документи, ми зробимо все, щоб допомогти з їх відновленням", - наголосив голова ОВА.

Він також зазначив, що люди зможуть проживати в модульному містечку стільки, скільки необхідно.

Крім розміщення людей, Київська область відправила 22 човни разом із людьми, які надаватимуть допомогу в зоні затоплення. Також були відправлені бензин, вода, мотопомпи, теплові гармати. Готується водолазна бригада, яка вирушить до Херсонської області, і комунальні бригади, включно з електриками, з технікою.