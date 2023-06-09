Події

00:03 09.06.2023

При заощадливому споживанні запасу води вистачить на півтора місяці - голова ОВА

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При заощадливому споживанні запасу води вистачить на півтора місяці - голова ОВА

До Південного водосховища перестала надходити вода з Каховської ГЕС, запасу за економного споживання вистачить на півтора місяці, повідомив голова міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Щодо ситуації з водопостачанням. Це зараз головне. Сьогодні о 03.20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче за наш водозабір. І зараз уже знаходиться нижче за рівень 12,5 метрів, при нормі 16,8 метрів. Для нас це означає, що у наше водосховище Південне вже перестала надходити каховська вода. У самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, маємо запас при економному споживанні - наголошую при економному - на 1,5 місяці", - поінформував він у своєму телеграм-каналі в четвер увечері.

Також Вілкул наголосив на потребі реалізації низки проектів, що сприяють водопостачанню Кривого Рогу. Він повідомив, що сьогодні, у четвер, відбулася нарада під головуванням президента України Володимира Зеленського, на якій голова ОВА доповів ситуацію та шляхи її вирішення.

"Ми будемо реалізовувати одночасно три проекти. Один – спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два – силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало", - підсумував Вілкул.

 

 

 

Теги: #україна #кривий_ріг #водопостачання

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