Події

19:05 08.06.2023

Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

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Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

Рівень води в Каховському водосховищі станом на вечір четверга становить 12,5 м, що нижче за так звану мертву точку в 12,7 м, нижче якої водозабір неможливий.

"Рівень уже 12,5 м. Це нижче за "мертву" точку 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС", - сказав голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.

"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища", - пояснив гідроенергетик.

"Якщо зараз водосховище спадає на 1 м на добу, то це триватиме ще сім-вісім днів", - зазначив Сирота.

Він зазначив, що одна половина станції вже повністю під водою, друга половина на 70%. Земляна вставка між шлюзом і станцією також уже під водою і зазнає розмиву.

Теги: #енергетика #електроенергія

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