УПЦ (МП) має до п'ятниці підписати акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що Українська православна церква (Московського патріархату) має до п'ятниці, 9 червня, підписати акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

"Вони мають підписати акти приймання-передачі 79 об'єктів державного майна, яке повертається в користування заповідника. Також є вимога передати ключі і в результаті змінити місце реєстрації... У принципі, до п'ятниці ми чекаємо", - сказала голова комісії Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі об'єктів державного майна Києво-Печерської лаври, директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томин в ефірі національного телемарафону в четвер.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу протягом трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру.

Роботу Комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.