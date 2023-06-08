Події

17:02 08.06.2023

УПЦ (МП) має до п'ятниці підписати акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

2 хв читати
УПЦ (МП) має до п'ятниці підписати акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що Українська православна церква (Московського патріархату) має до п'ятниці, 9 червня, підписати акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

"Вони мають підписати акти приймання-передачі 79 об'єктів державного майна, яке повертається в користування заповідника. Також є вимога передати ключі і в результаті змінити місце реєстрації... У принципі, до п'ятниці ми чекаємо", - сказала голова комісії Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі об'єктів державного майна Києво-Печерської лаври, директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томин в ефірі національного телемарафону в четвер.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу протягом трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру.

Роботу Комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.

Теги: #лавра #упц_мп #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:28 07.06.2023
Найбільша релігійна громада Полтавщини змінила церковну юрисдикцію з УПЦ (МП) на ПЦУ

Найбільша релігійна громада Полтавщини змінила церковну юрисдикцію з УПЦ (МП) на ПЦУ

12:10 07.06.2023
До злочинів росіян додалося пошкодження численних об'єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

До злочинів росіян додалося пошкодження численних об'єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

21:33 06.06.2023
В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу протягом трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру

В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу протягом трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру

12:51 06.06.2023
Комісія Мінкультури з прийому-передачі держмайна Києво-Печерської лаври завершила роботу, УПЦ (МП) за три дні має звільнити приміщення - Ткаченко

Комісія Мінкультури з прийому-передачі держмайна Києво-Печерської лаври завершила роботу, УПЦ (МП) за три дні має звільнити приміщення - Ткаченко

16:48 01.06.2023
На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ (МП) - облрада

На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ (МП) - облрада

17:10 31.05.2023
ЮНЕСКО виділяє $1,5 млн на цифровізацію культурної спадщини України

ЮНЕСКО виділяє $1,5 млн на цифровізацію культурної спадщини України

12:03 27.05.2023
Ткаченко: перед нами стоїть виклик поповнення книжкових полиць українською літературою не тільки в Україні, а й у світі

Ткаченко: перед нами стоїть виклик поповнення книжкових полиць українською літературою не тільки в Україні, а й у світі

13:06 24.05.2023
Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

12:18 24.05.2023
СБУ затримала антиукраїнського блогера - одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі

СБУ затримала антиукраїнського блогера - одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі

14:06 18.05.2023
Заборона діяльності церков із керівним центром у РФ стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з УПЦ (МП) - відповідь Києва на петицію

Заборона діяльності церков із керівним центром у РФ стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з УПЦ (МП) - відповідь Києва на петицію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дев'ятеро людей загинули в Олешках унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, - міський голова

На півдні України тривають активні бої, на Запорізькому напрямку ворог в активній обороні - Маляр

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали вісім осіб - МВС

У Херсоні через обстріл під час евакуації загинула одна людина, двоє поранені, у населених пунктах області ще четверо постраждалих

Україна та ООН домовилися, що організація спрямує групи для евакуації людей з окупованого Лівобережжя, щойно РФ надасть доступ

ОСТАННЄ

Рівень води в акваторії Миколаєва знизився до 103 см - мер

Кличко підписав заяву про звільнення директора департаменту КМДА, який порушив комендантську годину

РФ виконала ротацію кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

Головний рабин України потрапив у Херсоні під обстріл російських окупантів

Дев'ятеро людей загинули в Олешках унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, - міський голова

"Київводоканал" спростував інформацію про холерну паличку у воді

Поблизу Полтави зафіксовано землетрус магнітудою 4

На півдні України тривають активні бої, на Запорізькому напрямку ворог в активній обороні - Маляр

Російські окупанти обстріляли рятувальників, двох співробітників ДСНС поранено

В України дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км - Резніков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА