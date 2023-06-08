Зеленський відвідав постраждалі від затоплення райони Миколаївщини
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до районів, які постраждали від повені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, відвідав головну насосну станцію на річці Інгулець у Миколаївській області.
"Миколаївщина. Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.
Як зазначив глава держави, "у підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування. У Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі".