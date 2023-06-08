Дощі очікуються в західних і північних областях України в п'ятницю

У п'ятницю, 9 червня, дощі, подекуди з грозами, пройдуть у прикарпатських областях, на півночі України, ввечері дійдуть до Волині та Рівненської областей, повідомляє Укргідрометцентр.

"У західних, удень подекуди й у північних областях короткочасні дощі, грози (у Карпатах та на Закарпатті вдень подекуди місцями значний дощ); на решті території без опадів", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру в четвер.

Як очікується, вітер буде переважно східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 24-29°, на заході країни і в Криму 21-26°; у Карпатах уночі 8-13°, вдень 13-18°.

У Києві 9 червня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 червня найвища температура вдень була 33,0° у 1998 році, найнижча вночі 5,2° у 1889 році.

У суботу, 10 червня, у західних, північних областях, удень і в південно-східній частині короткочасні дощі, грози, в окремих районах град; у Карпатському регіоні місцями значні дощі; на решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°; вдень 24-29°, у західних областях і в Криму 17-22°.

У столиці 10 червня очікується короткочасний дощ (вночі місцями), гроза. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.