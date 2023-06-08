Події

07:31 08.06.2023

Французькі депутати підтримали ідею виділити 413 млрд євро за сім років для модернізації армії

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Члени Національних зборів Франції більшістю голосів схвалили в першому читанні семирічний план зі збільшення оборонного бюджету країни для модернізації збройних сил, повідомляють у середу французькі ЗМІ.

Депутати підтримали текст законопроєкту про виділення на оборону 413,3 млрд євро протягом періоду з 2024 до 2030 року.

"За" проголосували 408 людей, "проти" - 87. Тепер документ надійде на розгляд Сенату. За даними французьких ЗМІ, очікується, що рішення щодо нього буде ухвалено до 14 липня.

Газета "Монд" зазначає, що такі витрати - значно вищі, ніж в останні роки.

Зокрема, як передбачається, ці кошти мають піти на підготовку та модернізацію армії, зокрема засобів ядерного стримування, а також на підтримку родин військовослужбовців і поліпшення умови життя резервістів.

 

 

Теги: #парламент #оборона #франція #витрати

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