8 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 470 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 470 RUSSIAN AGRESSION

8 червня відзначають Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домогосподаря, Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, День народження пилососа.

Православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Карпа.

Всесвітній день океанів

Подія була встановлена ООН для того, щоб підвищити обізнаність людства про Світовий океан і його проблеми, а також знайти рішення для їх подолання.

Океани вкривають 70% Землі. Вони є найбільшою біосферою планети і домівкою для 80% живих істот.

Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря

Впровадили цю подію за ініціативи Габріель Дельгадо, працівниці Національного інституту жінок, розташованого в Мехіко. Головна її мета - показати людям важливість праці тих людей, які зайняті веденням домашнього господарства.

Ще цього дня:

1915 - Казимир Малевич створив свій перший "Чорний квадрат" (загалом відомі 4 авторські варіанти);

1918 - Проголошено Грузинську Демократичну Республіку;

1924 - Британці Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам удалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі);

1928 - Здійснено перший авіаційний переліт зі США до Австралії;

1934 - У СРСР ухвалено закон "про зраду батьківщині", що передбачав колективну відповідальність членів родини;

1940 - Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці;

1947 - Уперше відкрито судноплавство по всьому Дніпру;

1949 - Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла "1984";

1965 - Американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo";

1989 - У Франції вперше представлено бойовий вертоліт Мі-28;

1993 - Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів;

1999 - Уперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Церковне свято

Святий апостол Карп - учень і супутник апостола Павла. У "Другому посланні до Тимофія" Павло згадує ім'я Карпа, в домі якого він залишив книги і фелон. Карп зарекомендував себе як людина чеснот, що володіє високою чистотою розуму. Карп із проповіддю ходив на острів Крит, де зустрівся зі святим Діонісієм Ареопагітом - афінським мислителем і християнським святим. Помер Карп у поважному віці в Берії.

Іменини: Олександр, Георгій, Олена, Іван, Карп, Макар, Маркіян.