Події

19:07 07.06.2023

У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

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У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

Кількість російських військових, які перебувають на території Білорусі, зменшилася до 1 тис., повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на цьому напрямку (на кордоні з Білоруссю - ІФ-У) залишається повністю контрольованою. Створення необхідного наступального угруповання, яке могло б бути готовим здійснити вторгнення з території Білорусі, на цей час ми не фіксуємо. Російські військові, які перебувають на території Білорусі, залучені в основному до навчань або підготовки на полігонах. І за нашими даними, їхня кількість там зараз становить не більше 1 тис. військовослужбовців", - сказав Демченко на брифінгу в середу.

У відомстві зазначили, що ця цифра набагато менша, ніж була раніше - до цього в Білорусі кількість російських військових сягала 10-11 тис., потім їхня кількість зменшилася до 2,5 тисяч, а зараз - до однієї тисячі.

"Але, звісно, не можна виключати, що надалі РФ може перекинути в Білорусь чергові свої підрозділи і військових. Але, як правило, вони також будуть задіяні для підготовки, оскільки РФ використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів", - додав Демченко.

Також він наголосив, що Україна продовжує уважно відстежувати ситуацію в Білорусі і зміцнювати свій кордон на цьому напрямку.

 

 

Теги: #білорусь #військові #росіяни

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