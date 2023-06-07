Події

11:23 07.06.2023

В Україні вважаються безвісти зниклими майже 24 тисячі людей, три повідомлення надійшло з Херсонщини

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В Україні вважаються безвісти зниклими майже 24 тисячі людей, три повідомлення надійшло з Херсонщини

В Україні станом на 7 червня 2023 року значаться зниклими безвісти майже 24 тисячі осіб, за минулу добу надійшло три повідомлення про такі випадки в Херсонській області, інформують у МВС України.

"Станом на сьогодні ця цифра (зниклих безвісти - ІФ-У) становить 23 тис. 876 осіб", - сказав заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в середу в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на запитання про те, скільки має минути часу для звернення до правоохоронних органів щодо зникнення людей у зв'язку з підтопленням на Херсонщині, яке виникло після підриву окупантами Каховської ГЕС, Тимченко наголосив, що чекати не варто - коли людина зникла, звертатися до поліції необхідно одразу.

"За минулу добу було отримано три виклики за лінією 102 щодо осіб, які зникли безвісти за особливих обставин у Херсонській області", - повідомив заступник міністра.

Теги: #мвс #зникли_безвісти

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