Події

10:02 07.06.2023

Ворожий безпілотник атакував Сумщину в ніч на середу: двоє людей загинули, ще одну поранено

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Двоє людей загинули, ще одну поранено внаслідок атаки ворожого безпілотника на Юнаківську громаду Сумської області в ніч на середу, повідомила пресслужба облпрокуратури.

"За даними слідства, 7 червня 2023 року близько 3:15 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакували, за попередніми даними, безпілотником типу "Шахед" цивільну інфраструктуру Юнаківської громади. Внаслідок цього сталася пожежа та руйнування одного приватного житлового будинку, в якому мешкали дві родини. В одному помешканні загинув 41-річний чоловік, в іншому загинула 60-річна жінка, її чоловіка госпіталізовано", - зазначається в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Сумській області.

 

Теги: #загибель #обстріли #сумська_область

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