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22:19 06.06.2023

Зеленський обговорив із главою МАГАТЕ мінімізацію ризиків для безпеки ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

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Зеленський обговорив із главою МАГАТЕ мінімізацію ризиків для безпеки ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський увечері у вівторок провів телефонну розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо наслідків підриву Каховської ГЕС і безпеки для Запорізької АЕС.

"У телефонній розмові поінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про масштабні наслідки терористичного акту РФ з підриву дамби Каховської ГЕС. Обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС", - поінформував Зеленський у Телеграмі.

Глава держави також повідомив про домовленість із гендиректором МАГАТЕ щодо його візиту в Україну.

Раніше Рафаель Гроссі підтвердив свої плани відвідати станцію ЗАЕС особисто наступного тижня.

За його словами, підрив Каховської ГЕС у Херсонській області поки що напряму не загрожує Запорізькій АЕС, однак може з часом призвести до проблем у системі водяного охолодження станції.

 

 

 

Теги: #безпека #магате #заес

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