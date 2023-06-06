Події

22:14 06.06.2023

Окупанти сім разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

1 хв читати
Окупанти сім разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Російські окупаційні війська у вівторок 7 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Станом на 21:00, 6 червня російські війська ще 7 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Так, із 12:25 до 12:30 зафіксовано 6 приходів, імовірно, ствольна артилерія, поблизу н.п. Шалигине.

З 13:25 до 13:40 зафіксовано 12 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, поблизу н.п. Галаганівка.

З 13:55 до 14:15 зафіксовано 2 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Карповичі.

З 16:10 до 16:20 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, у районі н.п. Єліне.

З 17:40 до 18:30 зафіксовано 16 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Карповичі. Про втрати серед місцевого населення інформації не надходило. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будинки та магазин.

З 19:50 до 20:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Прогрес.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - зазначили в командуванні.

 

 

 

Теги: #обстріли #чернігівська_область #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 06.06.2023
Окупанти знову обстріляли аміакопровід на Харківщині, наразі витоку не зафіксовано

Окупанти знову обстріляли аміакопровід на Харківщині, наразі витоку не зафіксовано

20:38 06.06.2023
Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

09:56 06.06.2023
Уламками збитих ракет на Київщині пошкоджено дев'ять житлових будинків, медзаклад, 27 автомобілів, жертв немає

Уламками збитих ракет на Київщині пошкоджено дев'ять житлових будинків, медзаклад, 27 автомобілів, жертв немає

08:39 06.06.2023
Одну людину вбито, шестеро поранених у Донецькій області за добу

Одну людину вбито, шестеро поранених у Донецькій області за добу

01:20 06.06.2023
Минулої доби окупанти 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є пошкодження

Минулої доби окупанти 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є пошкодження

19:04 05.06.2023
Окупанти вдарили по Балаклії: один мирний житель загинув, восьмеро поранені - Синєгубов

Окупанти вдарили по Балаклії: один мирний житель загинув, восьмеро поранені - Синєгубов

16:03 05.06.2023
Над Києвом у травні знищено 20 балістичних і 65 крилатих ракет, випущених РФ

Над Києвом у травні знищено 20 балістичних і 65 крилатих ракет, випущених РФ

12:02 05.06.2023
Обстріли росіян залишили без світла понад 20 тис. споживачів у Сумській і Донецькій областях - Міненерго

Обстріли росіян залишили без світла понад 20 тис. споживачів у Сумській і Донецькій областях - Міненерго

09:45 05.06.2023
Трьох людей поранено в Донецькій області за добу - ОВА

Трьох людей поранено в Донецькій області за добу - ОВА

08:49 05.06.2023
Росіяни атакували поблизу селищ Новоселівського та Білогорівки Луганської області

Росіяни атакували поблизу селищ Новоселівського та Білогорівки Луганської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із главою МАГАТЕ мінімізацію ризиків для безпеки ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

Складною залишається ситуація в Корабельному районі Херсонщини, підтоплено понад 1 тис. будинків, а 1,5 тис. осіб евакуйовано

Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із главою МАГАТЕ мінімізацію ризиків для безпеки ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

Очільник МЗС України про постачання F-16: Усе рухається вперед, не потрібно хвилюватися

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

Вода в акваторії Миколаєва піднялася ще на 32 см, загрози підтоплення немає

Складною залишається ситуація в Корабельному районі Херсонщини, підтоплено понад 1 тис. будинків, а 1,5 тис. осіб евакуйовано

В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу протягом трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру

Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА