Окупанти сім разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Російські окупаційні війська у вівторок 7 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Станом на 21:00, 6 червня російські війська ще 7 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Так, із 12:25 до 12:30 зафіксовано 6 приходів, імовірно, ствольна артилерія, поблизу н.п. Шалигине.

З 13:25 до 13:40 зафіксовано 12 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, поблизу н.п. Галаганівка.

З 13:55 до 14:15 зафіксовано 2 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Карповичі.

З 16:10 до 16:20 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, у районі н.п. Єліне.

З 17:40 до 18:30 зафіксовано 16 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Карповичі. Про втрати серед місцевого населення інформації не надходило. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будинки та магазин.

З 19:50 до 20:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Прогрес.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - зазначили в командуванні.