Події

22:05 06.06.2023

Очільник МЗС України про постачання F-16: Усе рухається вперед, не потрібно хвилюватися

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Очільник МЗС України про постачання F-16: Усе рухається вперед, не потрібно хвилюватися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в питанні передання Україні винищувачів F-16 "все рухається вперед", проте технічно дуже складний процес.

"F-16 летять своїм ходом, відповідно до польотного завдання. Прямо зараз це не відбудеться, але там усе рухається вперед, не потрібно хвилюватися. Просто це технічно дуже складний процес, і багато є елементів. Але там є рух", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

Міністр зазначив, що в України є й інші важливі "потреби та завдання", зокрема артилерійські снаряди та бронетехніка.

"Усе це також потрібно прискорювати. І тут ми працюємо над тим, щоб були нові рішення", - наголосив Кулеба.

 

 

Теги: #поставки #винищувачі #кулеба

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