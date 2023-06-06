Очільник МЗС України про постачання F-16: Усе рухається вперед, не потрібно хвилюватися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в питанні передання Україні винищувачів F-16 "все рухається вперед", проте технічно дуже складний процес.

"F-16 летять своїм ходом, відповідно до польотного завдання. Прямо зараз це не відбудеться, але там усе рухається вперед, не потрібно хвилюватися. Просто це технічно дуже складний процес, і багато є елементів. Але там є рух", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

Міністр зазначив, що в України є й інші важливі "потреби та завдання", зокрема артилерійські снаряди та бронетехніка.

"Усе це також потрібно прискорювати. І тут ми працюємо над тим, щоб були нові рішення", - наголосив Кулеба.