Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України на вільних від окупації територіях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Енергетичні питання. Російський теракт із підриву Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України на вільних від окупації територіях. Оскільки з вересня минулого року Каховська ГЕС не була в енергетичній системі, її потужності не задіяні в генерації електроенергії", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що, незважаючи на це, уряд вживає заходів щодо збільшення енергетичних імпортно-експортних можливостей України та Європейського Союзу.

"Відстежуємо ситуацію на Запорізькій АЕС. Наразі станція не працює, рівень води в ставку-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці. Однак підрив Каховської ГЕС і перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози", - заявив він.

У зв'язку з цим Шмигаль наголосив, що Україна наполягає на демілітаризації ЗАЕС, щоб Росія не здійснила ще один теракт.