Події

21:17 06.06.2023

Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України

1 хв читати
Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України

Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України на вільних від окупації територіях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Енергетичні питання. Російський теракт із підриву Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України на вільних від окупації територіях. Оскільки з вересня минулого року Каховська ГЕС не була в енергетичній системі, її потужності не задіяні в генерації електроенергії", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що, незважаючи на це, уряд вживає заходів щодо збільшення енергетичних імпортно-експортних можливостей України та Європейського Союзу.

"Відстежуємо ситуацію на Запорізькій АЕС. Наразі станція не працює, рівень води в ставку-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці. Однак підрив Каховської ГЕС і перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози", - заявив він.

У зв'язку з цим Шмигаль наголосив, що Україна наполягає на демілітаризації ЗАЕС, щоб Росія не здійснила ще один теракт.

 

 

Теги: #премєр #гес #енергосистема

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:20 06.06.2023
Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

20:59 06.06.2023
Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

19:46 06.06.2023
Європа мобілізує підтримку України через механізм цивільного захисту

Європа мобілізує підтримку України через механізм цивільного захисту

19:21 06.06.2023
Понад 60 навчальних закладів під загрозою затоплення через підрив Каховської ГЕС

Понад 60 навчальних закладів під загрозою затоплення через підрив Каховської ГЕС

19:08 06.06.2023
Очільник Міндовкілля назвав підрив Каховської ГЕС найбільшим актом екоциду з початку війни

Очільник Міндовкілля назвав підрив Каховської ГЕС найбільшим актом екоциду з початку війни

09:00 06.06.2023
Укрзалізниця допоможе евакуювати місцевих жителів із Херсона

Укрзалізниця допоможе евакуювати місцевих жителів із Херсона

08:20 06.06.2023
Мікрорайон Корабел Херсонської області знеструмлено і відключено від газопостачання з метою безпеки

Мікрорайон Корабел Херсонської області знеструмлено і відключено від газопостачання з метою безпеки

07:55 06.06.2023
Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

20:04 05.06.2023
Прем'єр Великої Британії про ідею призначення Воллеса генсеком НАТО: Його поважають, він багато зробив для альянсу

Прем'єр Великої Британії про ідею призначення Воллеса генсеком НАТО: Його поважають, він багато зробив для альянсу

01:17 26.05.2023
Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Радбез ООН збереться сьогодні на прохання України через підрив Каховської ГЕС

Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

Кабмін виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів

Радбез ООН збереться сьогодні на прохання України через підрив Каховської ГЕС

Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС буде виплачено фінансову допомогу

Лідери "Бухарестської дев'ятки" запевнили у підтримці України та закликали РФ негайно вивести свої війська з української території - заява

Україна приєдналася до програми розвитку транспортної мережі ЄС

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет

Умисний підрив РФ дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати свої території - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА