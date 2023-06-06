Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

Російські окупанти обстріляли із застосуванням артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пошкоджено гімназію, 7 приватних будинків, господарську споруду, лінії електропередач. А ще - понад два десятки сонячних панелей. Люди вціліли", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що ситуація з Каховським водосховищем перебуває на контролі обласної військової адміністрації.