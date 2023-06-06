У Міністерстві освіти і науки заявляють, що понад 60 навчальних закладів під загрозою затоплення через підрив Каховської ГЕС.

"Наслідки руйнування можуть бути катастрофічними. Через черговий злочин держави-терориста в зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. Підрив Каховської ГЕС, імовірно, затопить близько 27 дошкільних навчальних закладів, 15 шкіл, 6 закладів професійно-технічної та 15 закладів вищої освіти, 2 наукові установи НАН України. На жаль, кількість руйнувань, можливо, збільшиться. Частина цих закладів розташована на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства в телеграм-каналі.

Міносвіти заявило, що педагогам, науковцям та учням, які наразі перебувають у зонах підтоплення, важливо переміститися в безпечні місця відповідно до рекомендацій місцевої влади.