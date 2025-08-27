Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією російського агента, який на замовлення ФСБ готував повторну атаку РФ по Дніпровській ГЕС, повідомила Служба безпеки України.

"Для цього зловмисник фіксував наслідки ворожих "прильотів" після комбінованого удару рашистів по енергетичній інфраструктурі прифронтового міста у березні 2024 року. У зоні його особливої уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував та разом із координатами передав куратору", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки наступних атак по українській енергетиці разом із місцевою гідроелектростанцією.

Контррозвідка СБУ затримала поплічника ворога за місцем його проживання влітку минулого року.

"За даними слідства, агентом виявився місцевий безробітний, який потрапив до уваги фсб через свої антиукраїнські висловлювання в соцмережах. Згодом на його месенджер вийшов представник фсб і запропонував чоловіку співпрацю в обмін на гроші", - зазначається в повідомленні.

Після інструктажу агент спочатку розвідував локації Сил оборони у Запоріжжі та його околицях. Потім він отримав завдання – провести дорозвідку біля атакованих окупантами об’єктів енергетики обласного центру.

Під час обшуку в зловмисника вилучено смартфон із його контактами з ФСБ та шпигунськими фото- і відеозйомками об’єктів.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).