РФ під час атаки 10 жовтня нанесла значні руйнування ГЕС

РФ під час масштабної ракетно-дронової атаки на об'єкти енергетики 10 жовтня нанесла відчутні удари не тільки по київських теплоелектроцентралях, але і по українських гідроелектростанціях (ГЕС).

Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець на сторінці в Facebook ввечері п'ятниці.

"Цієї ночі значних руйнувань зазнали ТЕЦ, від яких значною мірою залежить електропостачання в Києві, та ГЕС "Укргідроенерго", - написала вона.

Ексміністерка не уточнила, які саме ГЕС були атаковані ворогом.

За її словами, цього тижня РФ активізувала удари не лише по системах передач електроенергії, а й по генеруючих потужностях теплових електростанціях, теплоелектроцентралях та гідроелектростанціях.

Зокрема, протягом тижня було здійснено декілька масованих атак по ТЕС групи "ДТЕК", внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання.

Ударів також зазнали об’єкти газотранспортної інфраструктури, що спричинило перебої в постачанні газу та електроенергії в низці регіонів.

Як повідомлялося, внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти 10 жовтня, станом на ранок п'ятниці була знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів були застосовані аварійні відключення електроенергії.