Зеленський упевнений, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні поточного року у Вільнюсі (Литва), Україна отримає "міцні" гарантії безпеки.

"Гарантії (безпеки від НАТО - ІФ-У) нам потрібні на папері. Навіщо? Моя думка дуже проста. Щоб через півроку чи через рік хтось із лідерів не почав наратив, що їхнє суспільство втомлюється, економіка втомлюється, що вони не можуть нам давати відповідні обсяги допомоги. А якщо один почне, другий підключиться, третій... десять країн - усе: антипутінська коаліція буде зруйнована", - заявив він на пресконференції в Києві.

"Тому й потрібні гарантії на папері, незважаючи ні на що, доки триває війна... І мені здається, там має бути сигнал, що це (гарантії - ІФ-У) діє доти, доки в України немає головних гарантій - НАТО", - додав він.

За словами Зеленського, Вільнюс - це хороший майданчик для надання Україні таких гарантій.

В іншому випадку, як він зазначив, якщо в України не буде сигналів щодо власного майбутнього членства в Альянсі, то й Україні немає сенсу бути присутньою на саміті у Вільнюсі.

"Якщо ми розуміємо, що нас там не чекають і гарантій нам ніхто на папері не дасть, юридичних гарантій, а не будапештських - якщо нам ніхто цього не дає, то навіщо ми зустрічаємося? Що б що? Тому що, коли ми з вами приїжджаємо на вільнюський саміт НАТО - це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать", - сказав він.

Водночас глава держави висловив думку, що багато в чому партнери розуміють, що саміт НАТО у Вільнюсі має бути кроком уперед щодо членства України в НАТО.

"Я впевнений, що нам дадуть найміцніші гарантії. Я впевнений. Так", - заявив Зеленський.