Очільник Міндовкілля назвав підрив Каховської ГЕС найбільшим актом екоциду з початку війни

Росія здійснила найбільший акт екоциду за період повномасштабного вторгнення, підрив дамби Каховської ГЕС матиме катастрофічні наслідки для довкілля, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Нижньодніпровський нацпарк може зникнути назавжди. А це понад 80 тис. га природоохоронних земель із рідкісними видами біорізноманіття... До річки Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн мастил із ризиком подальшого витоку ще понад 300 тонн. Нараховано збитків водним ресурсам орієнтовно 2 млрд грн", - написав він у фейсбуці у вівторок.

Міністр уточнив, що це без урахування шкоди природно-заповідному фонду, ґрунтам, біорізноманіттю, лісовим та іншим природним ресурсам.

"Сума лише збільшуватиметься", - наголосив Стрілець.

На його думку, немає жодних сумнівів, що цілеспрямований підрив дамби російські окупанти здійснили для створення екологічної катастрофи та ускладнення деокупації українських територій.

Як повідомлялося, станом на кінець серпня 2022 року Міндовкілля оцінювало збитки природі від військової агресії РФ у 395 млрд грн, зокрема збитки внаслідок забруднення повітря - 176 млрд грн, водних ресурсів - 106,3 млрд грн, ґрунтів - 8,8 млрд грн.