Пік розливу води з Каховського водосховища очікується на ранок 7 червня - голова "Укргідроенерго"

Пік розливу води з Каховського водосховища очікується на ранок 7 червня, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту у вівторок.

"Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода почне спадати", - заявив глава "Укргідроенерго".

Уранці у вівторок Укргідрометцентр попередив, що на річці Дніпро нижче міста Нова Каховка внаслідок підриву Каховської ГЕС очікується інтенсивне зростання рівнів води з затопленням прируслових територій і знижених частин у Херсоні, в Херсонському, Бериславському, Скадовському районах Херсонської області. III рівень небезпеки - червоний.

Як повідомлялося, о 02:50 6 червня російські війська вчинили внутрішній підрив конструкцій на окупованій Каховській ГЕС, що призвело до підтоплення низки населених пунктів Херсонської області. Станом на 11:00 було зруйновано 16 затворів станції, будівлю ГЕС і вставку земляної греблі між будівлею ГЕС і шлюзом і адмінкорпусом.

Водночас підрив ГЕС безпосередньо не позначився на ситуації в енергосистемі України. Загроз для стабільності електропостачання немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Руйнування ГЕС вважається порушенням Женевської конвенції.