Кличко ініціює звернення депутатів Київради до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України командиру повітряного командування "Центр" Кривоножку

Мер Києва Віталій Кличко на наступному засіданні Київради має намір ініціювати звернення депутатів до Верховного Головнокомандувача Збройних сил України - президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Героя України командиру повітряного командування "Центр" генерал-лейтенантові ЗСУ Анатолію Кривоножку, повідомляє пресслужба Кличка.

"На наступному засіданні міської ради я запропоную депутатам і, переконаний, вони підтримають ініціативу щодо звернення Київради до Верховного Головнокомандувача ЗСУ - Президента України про присвоєння звання Героя України командиру повітряного командування "Центр" генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку. Ця людина заслужила таке звання", - заявив мер столиці в інтерв'ю телеканалу "Київ".

Він відзначив роботу українських сил ППО і наголосив, що останнім часом майже щодня "наші захисники збивають десятки російських ракет і дронів, бережуть наше життя і наше місто (Київ - ІФ-У)".