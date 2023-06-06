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15:10 06.06.2023

Глава МВС: 150 тонн мазуту з машинної зали підірваної окупантами Каховської ГЕС течуть Дніпром

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Глава МВС: 150 тонн мазуту з машинної зали підірваної окупантами Каховської ГЕС течуть Дніпром

Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством екології вживає заходів щодо запобігання екологічній катастрофі у зв'язку з витоком мазуту з машинної зали підірваної окупантами дамби Каховської ГЕС, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Під час підриву основи дамби Каховської ГЕС також було знищено машинну залу, в цій машинній залі було близько 450 тонн технічного мазуту. 150 тонн зараз уже в річці Дніпро і йдуть із великою швидкістю через Херсон і далі вниз", - сказав Клименко у вівторок в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив, що відповідні служби Мінекології та ДСНС виконують роботу з ліквідації наслідків цієї ситуації.

"Група виїхала з Києва з відповідним обладнанням, щоб своєчасно ліквідувати можливі наслідки екологічної катастрофи", - зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання про те, чи відомо, хто саме вчинив підрив дамби Каховської ГЕС, глава МВС сказав: "Ми впевнені, що це російські військові, які, найімовірніше, заклали вибухівку в основу цієї дамби".

Теги: #клименко #мазут #мвс #каховська_гес

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