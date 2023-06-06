Україна має намір скликати засідання Радбезу ООН і закликає країни G7 та ЄС розглянути нові санкції проти РФ через підрив Каховської ГЕС - МЗС

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській гідроелектростанції в Херсонській області.

"Техногенний злочин РФ підтверджує високу актуальність Формули миру президента України Володимира Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки", - йдеться в заяві відомства.

Також МЗС звертається до країн G7 та ЄС невідкладно розглянути накладення на РФ нових санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію й атомну галузь.

"За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу", - повідомили у відомстві.

У заяві зазначається, що підрив дамби Каховської ГЕС з боку РФ розглядається як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально великої кількості жертв і руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювався на рівні окупаційних сил в Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування.

"Підрив дамби Каховської ГЕС — техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду Росії проти українців. Це є відповіддю Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із РФ", - зазначено в тексті заяви.