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12:51 06.06.2023

Комісія Мінкультури з прийому-передачі держмайна Києво-Печерської лаври завершила роботу, УПЦ (МП) за три дні має звільнити приміщення - Ткаченко

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Комісія Мінкультури з прийому-передачі держмайна Києво-Печерської лаври завершила роботу, УПЦ (МП) за три дні має звільнити приміщення - Ткаченко

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі.

"Учора, 5.06.2023 року, Комісія МКІП із приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яким підтвердила передачу державного майна у користування заповіднику", - написав міністр культури Олександр Ткаченко в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, загалом комісія перевірила і повернула у власність держави 79 об'єктів у різному стані. "УПЦ МП допустила самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника. З усім цим ще будемо розбиратися", - заявив міністр.

Також Ткаченко розповів, що після того, як заповідник направив УПЦ (МП) вимогу щодо невідкладного звільнення, припинення користування та повернення заповіднику його майна, Церква повинна протягом трьох робочих днів з дня її отримання це зробити.

"У разі відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповіднику у користуванні майном. Сьогодні представники монастиря відмовилися через канцелярію прийняти акт прийому-передачі державного майна. Заповідник надіслав усі документи поштою та в електронному форматі", - додав міністр.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП).

24 квітня Госпсуд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Роботу Комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.

 

Теги: #лавра #упц_мп #мінкультури #ткаченко

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