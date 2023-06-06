У Кривому Розі проводять екстрену нараду щодо водопостачання міста у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

У Кривому Розі проводять екстрену нараду щодо водопостачання міста у зв'язку з підривом військами РФ Каховської ГЕС, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"У Кривому Розі важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Проводимо екстрену нараду щодо забезпечення міста водою після підриву ворогом Каховської ГЕС. Ситуація дуже складна", - написав Вілкул у телеграмі у вівторок уранці.