Зеленський подякував військовим за успіхи на бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський подякував військовим, які на бахмутському напрямку "дали за цей день саме ті новини, на які ми очікуємо".

"Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там. Усі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать, вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїнам", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Він відзначив кілька підрозділів, зокрема, 5-ту окрему штурмову бригаду та 57-му окрему мотопіхотну бригаду, "які вміло, рішуче і результативно захищають наші позиції, знищують окупантів і головне - рухаються вперед".