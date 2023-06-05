На Вільнюському саміті необхідно ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до реалій у євроатлантичній безпеці та в Україні - Кулеба

На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі необхідно ухвалити рішення, яке "підтягне" альянс до реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні, в іншому разі це означатиме серйозну військово-політичну поразку для НАТО, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Бухарестське рішення 2008 року на сьогодні відірване від реальності настільки, наскільки це взагалі можливо. Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні. Ось про що йдеться. Для НАТО - не ухвалити таке рішення означатиме серйозну військово-політичну поразку. І це дуже раціональна позиція, з якої ми й надалі працюватимемо з партнерами", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Кулеба наголосив, що рішення саміту НАТО в Бухаресті ухвалювали в "абсолютно іншій реальності".