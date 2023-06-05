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19:14 05.06.2023

Маляр: Не варто сподіватися, що настане момент, коли в РФ до нуля виснажиться все озброєння

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Маляр: Не варто сподіватися, що настане момент, коли в РФ до нуля виснажиться все озброєння

РФ налагоджує виробництво зброї та поповнює свої запаси, зокрема ракет: сподіватися, що настане момент, коли в них усе "до нуля" виснажиться, не варто, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як зазначила Маляр в ефірі національного телемарафону в понеділок, до перемоги України щодня будуть загрози будь-яких дій із боку РФ, включно з ракетними.

"Що стосується виснаження. Війна справді виснажує всі сторони, але ми маємо адекватно оцінювати ворога і розуміти, що наш противник сильний. У них не тільки більше людей, а й озброєння. І вони наразі налагоджують виробництво і поповнюють свій запас, зокрема ракет. Вони не можуть поповнити з тією динамікою, з якою вже витратили, але тим не менш вони поповнюють. Тобто сподіватися, що настане момент, коли у них все до нуля виснажиться, не варто", - заявила заступниця міністра.

За її словами, нині РФ переходить на "військові рейки", фактично перемикаючи свою економіку на обслуговування війни. "Тому, як то кажуть, "худо-бідно", але вони матимуть те чи інше озброєння", - сказала Маляр.

Теги: #рф #зброя #маляр

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