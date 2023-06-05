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18:31 05.06.2023

Українські сили просунулися в районі Бамута на декількох напрямках - Маляр

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Українські сили просунулися в районі Бамута на декількох напрямках - Маляр

Українські сили просунулися вперед на декількох напрямках: Оріхове-Василівка, Парасковіївка від 200 до 1 600 м, а також Іванівське, Кліщіївка від 100 до 700 м, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сьогодні наші війська Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті. Попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції, наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках: Оріхово-Василівка, Парасковіївка від 200-1600 м; Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м", - написала вона у телеграм-каналі.

У Міноборони наголосили, що бойові дії тривають.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що епіцентром бойових дій залишається бахмутський напрямок. "Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції", - написала вона.

 

Теги: #міноборони #зсу #бахмут

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