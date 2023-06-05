Події

17:12 05.06.2023

Українські сили продовжують оборону, на деяких напрямках переходять до наступальних дій - Маляр

1 хв читати
Українські сили продовжують оборону, на деяких напрямках переходять до наступальних дій - Маляр

Українські сили продовжують оборонну операцію, що містить, зокрема, і контрнаступальні дії, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми продовжуємо оборону, яку розпочали 24 лютого 2022 року. Оборонна операція містить усе, зокрема й контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємося досить широким фронтом. Є успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні хоче втримати позиції", - написала Маляр у телеграм-каналі.

У Міноборони зазначили, що на півдні ворог в обороні, також тривають бої місцевого значення.

"Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку", - заявила Маляр.

 

Теги: #війна #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 05.06.2023
Понад 1500 об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

Понад 1500 об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

13:15 04.06.2023
Резніков провів зустріч із міністром оборони Камбоджі, подякував за підтримку

Резніков провів зустріч із міністром оборони Камбоджі, подякував за підтримку

12:57 04.06.2023
Міністри оборони України та Японії провели першу зустріч

Міністри оборони України та Японії провели першу зустріч

12:48 04.06.2023
Плани люблять тишу, оголошення про початок контрнаступу не буде - Міноборони України

Плани люблять тишу, оголошення про початок контрнаступу не буде - Міноборони України

12:43 04.06.2023
Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування українських сил - Сирський

Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування українських сил - Сирський

11:28 04.06.2023
Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв через російську агресію - Зеленський

Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв через російську агресію - Зеленський

11:04 04.06.2023
У Києві від початку повномасштабної агресії Росії загинули 7 дітей

У Києві від початку повномасштабної агресії Росії загинули 7 дітей

11:21 03.06.2023
Унаслідок російської агресії в Україні загинули 484 дитини, 998 - поранені

Унаслідок російської агресії в Україні загинули 484 дитини, 998 - поранені

12:31 02.06.2023
Противник активізувався на лимансько-куп'янському напрямку, за добу завдав 632 артилерійських ударів - Череватий

Противник активізувався на лимансько-куп'янському напрямку, за добу завдав 632 артилерійських ударів - Череватий

12:17 02.06.2023
На бахмутському напрямку за добу 107 окупантів знищено, 126 дістали поранень, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

На бахмутському напрямку за добу 107 окупантів знищено, 126 дістали поранень, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть мільйони одиниць боєприпасів

Над Києвом у травні знищено 20 балістичних і 65 крилатих ракет, випущених РФ

Депутата Київради Трубіцина оголошено в розшук

Половина перевірених укриттів у Києві були закриті на момент перевірки, більшість інших у неналежному стані - прокуратура

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ відбудеться 5-12 червня - УЦОЯО

ОСТАННЄ

У Міжнародному суді ООН 6-14 червня відбудуться усні слухання у справі про порушення РФ своїх зобов'язань за двома конвенціями

Німеччина визначиться з винищувачами для України протягом двох тижнів - Пісторіус

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть мільйони одиниць боєприпасів

Над Києвом у травні знищено 20 балістичних і 65 крилатих ракет, випущених РФ

Слідкуйте за офіційними новинами з України - Подоляк про інформацію щодо контрнаступу

На деокупованій території Харківщини виявлено схованку з російською зброєю та боєприпасами - ДБР

Депутата Київради Трубіцина оголошено в розшук

На Київщині проводиться ліквідація вибухонебезпечних предметів - ОВА

Електронний запис на ВЛК функціонує вже в 90% військових шпиталів України - Маляр

Окупанти завдали авіаудару по житлових кварталах Берислава, поранено двох мирних жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА