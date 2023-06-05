Депутата Київради Трубіцина оголошено в розшук

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в отриманні хабаря, повідомляє САП.

"5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, суд задовольнив клопотання в повному обсязі, зважаючи на системні неявки обвинуваченого на судові засідання та наявність підтвердженої інформації про перетин кордону.

"Клопотання про звернення в дохід держави застави в розмірі 9 млн 886 тис. грн та про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні - 12.06.2023", - зазначається в повідомленні.

У повідомленні не зазначено ім'я депутата, ідеться про Владислава Трубіцина.